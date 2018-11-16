Оголошено конкурс на посади членів наглядової ради "Прозорро.Продажі"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило конкурси на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства "Прозорро.Продажі".

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Заяви на участь у конкурсі приймаються до 8 грудня 2018 року, конкурсний відбір розпочнеться 17 грудня. Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на сайті МЕРТ 15 січня 2019 року.

Претендент на посаду незалежного члена наглядової ради "Прозорро.Продажі" повинен мати, зокрема, не менше п'яти років стажу роботи на керівних посадах у компаніях або державної служби.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов відхилив обвинувачення Рахункової палати України в тому, що держбюджет в 2017 році недоотримав 65 млн гривень через забезпечення функціонування системи ProZorro.

Економічна правда