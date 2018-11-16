Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на всі види пального

За минулу добу ціни на всі види пального в регіональних мережах знизилися в межах 10-30 копійок за літр.

Про це повідомляє еnkorr з посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, одеська мережа "Катрал" знизила ціни на 10 коп/л на всі види бензинів.

На полтавських станціях мереж "Надія" і "Татнефть" ціни знизилися на 10-60 коп/л.

Бензини у київській Luxwen подешевшали на 30 коп/л, в мережі Glusco - на 20 коп/л.

Середня роздрібна вартість всіх видів пального по країні 16 листопада знизилася на 1 коп/л.

З початку листопада найбільші оператори зменшили ціни на 1 грн/л.

Як зазначає видання, роздрібні ціни знижуються внаслідок обвалу світових котирувань на нафту, що вже спричинило зниження оптових цін в Україні.

За прогнозами "Консалтингової групи А-95", наразі роздрібні ціни мають потенціал зниження на 1,5 грн, а з урахуванням останніх світових тенденцій їх рівень може повернутися на позначку нижче 30 грн/л до кінця року.