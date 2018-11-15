В Україні будуть знижуватися ціни на бензин — експерти

unsplash

Вартість всіх марок моторного пального в Україні буде знижуватися під впливом падіння котирувань нафти і нафтопродуктів на світових ринках.

Про це заявили в "Консалтинговій групі А-95" виданню enkorr.

14 листопада котирування нафти Brent впали до 65 доларів за барель, що нижче жовтневого максимуму на 25%.

Паралельно ціни на дизпальне в Європі знизилися на 9%, на бензин - на 13%.

"Першим на світові тенденції відгукується оптовий ринок. Ціни на вагонні партії бензину за останні два тижні знизилися на 6%, а дизельного пального на 10%. Це створює хороші передумови для передачі естафети автозаправним станціям", - говорить директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Падіння роздрібних цін спостерігається з початку листопада. Найбільші оператори вже сумарно знизили ціни на 1 грн/л, середній показник по ринку становив 65 коп/л і 55 коп/л для бензину і ДП відповідно.

"Листопад пройде під знаком падіння цін на АЗС. Сьогодні вже сформований потенціал зниження цін на 1,5 грн. А події останніх днів на світових біржах дозволяють сподіватися, що до кінця року ціни на бензин і ДП повернуться на позначки нижче 30 грн/л", - говорить Куюн.

Ціни на автомобільний газ також будуть знижуватися в зв'язку з обвалом зовнішнього котирування і оптового внутрішнього ринку.

В "А-95" прогнозують, що протягом найближчих двох тижнів вартість автогазу в роздрібній мережі знизиться з поточних 16 грн/л до 14 грн/л.