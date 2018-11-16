ДФС Продана встигло розстрочити борг лише пов’язаній з Ляшком компанії

У період з 3 березня 2017 року по 1 листопада 2018 року Головне управління ДФС у Київській області розстрочило податковий борг на суму 5,97 мільйона гривень компанії "Пожмашина".

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на відповідь Державної фіскальної служби.

У відповіді ДФС на інформаційний запит вказується, що ПК "Пожмашина" отримала розстрочку 25 травня та достроково сплатила її 4 липня. Оплата співпала з отриманням чергового бюджетного контракту на постачання пожежних машин на 600 мільйонів гривень

"Пожмашина" зареєстрована в Прилуках Чернігівської області на кіпрську компанію "Ідехус лімітед". Бенефіціаром вказано директор "Пожмашина" Олег Борщ, який минулого року йшов до Чернігівської облради від Радикальної партії Олега Ляшка. Підписантом "Пожмашина" є Валерій Іващенко, депутат Прилуцької райради від Радикальної партії.З прилуцьким заводом був пов'язаний Сергій Авер'янов, який з червня 2015 року по травень 2016 року працював першим заступником нинішнього глави ДНС Миколи Чечоткіна.

Розстрочки податкової вперше привернули увагу під час перебігу кримінальної "газової" справи народного депутата Олександра Онищенка, яку веде Національне антикорупційне бюро. Попередній екс-голова ДФС Роман Насіров звинувачується у наданні розстрочення зі сплати рентної плати компаніям Онищенка з порушенням вимог закону.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні колишньому виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану.

Економічна правда