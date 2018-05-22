Пов'язана з Ляшком компанія отримає ще 600 мільйонів за пожежні машини

Державна служба з надзвичайних ситуацій за результатами тендеру замовила ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина" пожежно-рятувальних автомобілів на 600,54 мільйона гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані в системі "Прозорро".

Згідно з умовами тендеру, до 19 травня 2019 року поставлять 120 всюдихідних пожежних автоцистерн по 5 млн грн за штуку.

Ціна угоди всього на 0,05% нижче очікуваної вартості закупівлі в 600,84 млн грн.

Єдиним конкурентом було ЗАТ "Автотранспортник" Валентина Затхея, причому ніхто не знижував ціну в ході аукціону.

"Пожмашина" зареєстрована в Прилуках Чернігівської області на кіпрську компанію "Ідехус лімітед".

Бенефіціаром вказано директор "Пожмашина" Олег Борщ, в минулому році він йшов до Чернігівської облради від Радикальної партії. Підписантом "Пожмашина" є Валерій Іващенко, депутат Прилуцької райради від Радикальної партії.

З прилуцьким заводом був пов'язаний Сергій Авер'янов, який з червня 2015 року по травень 2016 року працював першим заступником нинішнього глави ДНС Миколи Чечоткіна.

Його приміщення обшукували в 2016 році в зв'язку з тендером на поставку пожежної техніки, проте справа проти нього досі не в суді.

Як повідомлялося, в 2017 році Державна служба з надзвичайних ситуацій також замовила ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина" пожежно-рятувальних автомобілів на 600,34 млн грн.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року уряд дозволив повну передоплату за пожежну техніку на термін до шести місяців, прийнявши відповідні зміни до постанови "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

Бюджет на 2016 рік був прийнятий вночі 25 грудня 2015 року. Напередодні прийняття лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що його фракція не голосуватиме за бюджет. Однак після того, як за пропозицією нардепа від БПП Максима Курячого в проект бюджету внесли майже 400 млн грн на закупівлю пожежної техніки, "радикали" відразу проголосували "за".