Цукерберг заборонив використовувати гаджети Apple в Facebook
Четвер, 15 листопада 2018, 20:10
Засновник Facebook Марк Цукерберг заборонив співробітникам користуватися смартфонами на базі Apple після конфлікту з керівником компанії.
Про це повідомляє Mashable з посиланням на дані The NYT.
Відзначається, що до цього призвела критика соцмережі главою Apple Тімом Куком.
Генеральний директор Apple неодноразово критично висловлювався на адресу Facebook.
У жовтні на міжнародній конференції він звинуватив соціальну мережу в "стеження" за своїми користувачами заради прибутку.
За даними видання, це вивело Цукерберга з себе і в якості відповіді він заборонив співробітникам компанії використовувати продукцію Apple, в тому числі айфони.
У Facebook поки не коментують інформацію про заборону.
Економічна правда
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