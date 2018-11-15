Екс-директор "5 елементу" Порошенка став основним власником скандальної газової компанії

Основним власником одного з найбільших отримувачів ліцензій на видобуток газу в Україні ТОВ "Аркона Газ-Енергія" став Олег Ольховий.

Про це йдеться у Єдиному держреєстрі юросіб, повідомляє "Наші гроші".

Ольховому відійшли 49,5% статутного капіталу фірми, що раніше належали офшору "Ashburi Universal" (Беліз).

Олег Ольховий зареєстрований власником низки юросіб, здебільшого спеціалізованих на роздрібній торгівлі (ТОВ "Рітейлерс груп" у Харкові, ТОВ "Рітейл інкорп" у Чернівцях, ТОВ "Рішон ДФ" у Вінниці, ТОВ "Новий стиль для життя" у Києві).

Разом з тим, Ольховий раніше був директором ТОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", офіційними бенефіціарами якого є президент України Петро Порошенко і нардеп від БПП Ігор Кононенко. Ця компанія прописана за адресою вул. Електриків, 29а, де розміщено відомий спортивно-розважальний клуб "5 елемент".

У ЗМІ Ольховий згадувався як директор "5 елементу" у 2004 році, коли цей спортклуб тільки починав роботу. Журнал "Компаньон" називав його співвласником боулінг-клубів "Strike" і "Вітамін".

У 2005 році головою наглядової ради "5 елементу" був Ігор Кононенко, який розповідав про 20 млн доларів інвестицій у спортклуб, а Ольховий на той момент, за даними "Youcontrol", хоч і склав повноваження директора "Монітору", але згадувався у ЗМІ у якості "керівника проекту "5 елемент".

Окрім Ольхового часткою в 5% у статуному капіталі "Аркона газ-енергія" також володіє Олексій Гребенченко (5%), який, за даними програми "Схеми", на початку 2000-х років працював у ПАТ "Укропткульттовари", кінцевим бенефіціарним власником якого був і досі залишається Петро Порошенко.

ТОВ "Аркона Газ-Енергія" була заснована після обрання Петра Порошенка президентом України у листопаді 2014 року.

Ця "Аркона" стала єдиною, якій Полтавська обласна рада за два роки після Майдану погодила видачу спецдозволу по принципу апробації, коли фірма може отримати спецдозвіл без проведення аукціону, а лише на основі купленої геолого-розвідувальної інформації.

В березні 2018 року НАБУ повідомило про відкриття кримінального провадження про можливе порушення законодавства чиновниками Держгеонадр при видачі спецдозволу "Аркона Газ-Енергія" на користування Свистунківсько-Червонолуцьким родовищем.

Після цього стало відомо, що Генпрокуратура спробувала вилучити у "Аркони" оригінали документів по справі, що зацікавила НАБУ. Цю справу ГПУ веде Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, який очолює Володимир Гуцуляк. В ЗМІ цей департамент називали підконтрольним Ігорю Кононенку.

Також Генпрокуратура нещодавно не змогла оскаржити у суді законність видачі "Арконі Газ-Енергія" спецдозволу на 20-річне користування Свистунківсько-Червонолуцьким родовищем в Полтавській області.