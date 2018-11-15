"Газпром" повідомив, що Україна продала його частку в донецькому "Южніігіпрогаз"

Українська влада примусово продала 40-процентну частку в ПАТ "Інститут "Южніігіпрогаз" (Донецьк), що належала ПАТ "Газпром".

Про це повідомив "Газпром" в свіжому квартальному звіті в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"22 серпня в рамках аукціону здійснений примусовий продаж акцій ПАТ "Інститут "Южніігіпрогаз", що належали ПАТ "Газпром", - пише російська компанія.

У звіті також офіційно відображено вибуття частки в інституті з балансу ПАТ "Газпром".

Нагадаємо, в жовтні "Газпром" ініціював арбітражний розгляд проти України з метою захисту своїх інвестицій на її території.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

У черговий раз 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.

Господарський суд Києва 17 березня 2017 року постановив стягнути 172 млрд грн з російської компанії на підставі судового рішення, що вступило в законну силу.

Антимонопольний комітет України 11 квітня 2017 року направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ВАТ "Газпром" 172 млрд грн.