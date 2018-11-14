Зарплатні борги у державному секторі перевищили 2,5 мільярда

Загальна сума зарплатних боргів на підприємствах, в установах і організаціях державного сектору в Україні становить 2,56 мільярда гривень, третину з яких становлять борги працівникам економічно активних підприємств.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України з посиланням на дані Міністерства соціальної політики.

Майже половина загальної суми заборгованості - 1,2 млрд гривень - це невиплачена зарплата працівників підприємств, що знаходяться у сфері управління центральних органів виконавчої влади.

Крім того, наявна заборгованість з оплати праці працівників бюджетних установ і організацій у сумі близько 50 млн. гривень.

Нагадаємо, до трійки найбільших боржників із виплати зарплати входять Харківське державне авіаційне виробниче підприємство із сумою заборгованості 74,5 млн гривень, ПАТ "Футбольний клуб "Металіст" із заборгованістю 47,7 млн гривень та ПАТ "Запоріжжяобленерго" із заборгованістю понад 26 млн гривень.

Економічна правда