Qatar може полетіти до Львова

Уряд Катару підтримує запуск національним перевізником Qatar Airways регулярних авіарейсів в аеропорт Львів.

Про це ЦТС повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань.

Зокрема, за його словами, питання збільшення кількості прямих рейсів між Україною та Катаром стане предметом обговорення під час спільної міжурядової комісії в Досі.

"Є політична воля - підтримка їх уряду (прем'єр-міністра та Міністерства транспорту)", - зазначив заступник міністра про перспективи запуску відповідного авіасполучення.

За словами Віктора Довганя, серед вимог Qatar Airways - так звана "п'ята свобода" - право перевозити за плату пасажирів та вантажі з однієї іноземної держави до іншої при польоті в свою країну.

Нагадаємо, лоу-кост авіаперевізник Wizz Air відкриє три нових рейси з України протягом листопада-грудня 2018 року.

Економічна правда