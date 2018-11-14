Антиукраїнські санкції РФ виявились неповноцінними - джерело

Прийняті на початку листопада обмежувальні заходи РФ щодо України не вводять прямої заборони на поставки товарів від компаній, що підпали під санкції.

Про це пише російське агентство "Інтерфакс" із посиланням на власне джерело у фінансово-економічному блоці уряду РФ.

"Постанова уряду від 1 листопада стосується лише фінансових взаємин і не вводить заборони на торгові угоди з залученням третіх сторін", - заявив співрозмовник агентства.

Таким чином, фізичні поставки до Росії продукції, виробленої компаніями, що підпали під антиукраїнські санкції, можуть здійснюватися і зараз, якщо сторони використовують модель розрахунків, що не порушує режим обмежень.

"Для того щоб товари від санкційних українських юридичних осіб почали зупиняти на митниці, потрібен окремий документ", - пише видання.

1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення санкцій щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

В РФ опублікували перелік бізнесменів та компаній, проти яких введено спеціальні економічні заходи, що суттєво обмежують діяльність зазначених осіб на території Росії.

Президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про спеціальні економічні заходи у відповідь на українські санкції.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.

Українська правда