УЗ дозволила розподіляти електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, дозволила "Укрзалізниці" розподіляти електроенергію.

Про це з посиланням на прес-службу компанії повідомляє Liga.net.

Відзначається, що "Укрзалізниця" отримала ліцензію НКРЕКУ на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії. Ліцензія набуває чинності 1 січня 2019 року.

При цьому цим же рішенням НКРЕКУ анулювала ліцензії Укрзалізниці на право передавати електричну енергію місцевими (локальними) електромережами та постачати електроенергію за регульованим тарифом.

Законом України "Про ринок електричної енергії" відокремлено діяльність з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності, зокрема виробництва та поставки електричної енергії. Таким чином, Укрзалізниця отримала нову ліцензію з розподілу електричної енергії.

Нагадаємо, новий швидкісний експрес, який курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль", назвуть Kyiv Boryspil Express.