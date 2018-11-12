Гривня на міжбанку ослабла до долара
Понеділок, 12 листопада 2018, 11:15
12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86 - 27,90 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,90 - 27,93 гривні;
Євро - 31,42 - 31,45 гривні;
Російський рубль - 0,4134 - 0,4141 гривні.
Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 27,89 гривні.
9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,85 - 27,88 гривні за долар.
Економічна правда
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