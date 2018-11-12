Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку ослабла до долара

Понеділок, 12 листопада 2018, 11:15
 

12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86 - 27,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,90 - 27,93 гривні;

Євро - 31,42 - 31,45 гривні;

Російський рубль - 0,4134 - 0,4141 гривні.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 27,89 гривні.

9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні  27,85 - 27,88 гривні за долар.

Економічна правда

міжбанк валюта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на міжбанку ще трохи виросла 9 листопада 2018, 17:28
Гривня продовжила зміцнення на міжбанку 9 листопада 2018, 11:30
За місяць Нацбанк збільшив скуповування валюти в два рази 8 листопада 2018, 20:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті