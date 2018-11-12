Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку у поверненні 550 тисяч доларів

Верховний Суд визнав законність операції bail-in під час націоналізації Приватбанку, в рамках якої у позивача було списано з рахунків 550 тисяч доларів.

Про це повідомляє Finbalance.

25 жовтня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Куціна Володимира і залишив без змін рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області, яким скаржнику було відмовлено в задоволенні позову до Приватбанку про стягнення 550 тис дол, які були списані з його рахунків у грудні 2016 року під час націоналізації Приватбанку в рамках bail-in (примусової конвертації вкладів у акції Приватбанку).

За даними держреєстру, Володимир Куцін є керівником ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів".

Раніше рішенням Жовтневого райсуду Дніпропетровська згадані позовні вимоги Куціна були задоволені. Згодом Апеляційний суд Дніпропетровської області задовольнив касаційні скарги Приватбанку та НБУ й скасував рішення суду першої інстанції.

Суд апеляційної інстанції виходив з того, що Куцін був пов’язаною з Приватбанком особою (таким його визнав НБУ), а тому в день отримання рішення Кабміну про націоналізацію Приватбанку у Фонду гарантування з’явилося право розпоряджатися коштами пов’язаних осіб банку.

Подаючи касаційну скаргу, представник Куціна наполягав, що відчуження його коштів у Приватанку по суті було конфіскацією майна, що, на його думку, суперечить с. 41 Конституції, оскільки для конфіскації було потрібне рішення суду (якого не було).

Водночас Верховний Суд дійшов висновку, що Апеляційний суд Дніпропетровської області дійшов обґрунтованого висновку про відмову у задоволенні позовних вимог Куціна до Приватбанку.

Під bail-in потрапили кошти вкладників та інвесторів (у т.ч. держателів євробондів) на 29,4 млрд грн. На цю суму був збільшений статутний капітал Приватбанку. Після завершення цієї операції Мінфін викупив Приватбанк у ФГВФО за 1 грн та "залив" у "статутник" 116,8 млрд грн (додатковий випуск акцій на вказану суму був оплачений держоблігаціями).

Нагадаємо, раніше у "Приватбанку" розповіли, чого варте обслуговування "токсичного" портфеля.

Економічна правда