У день "11.11" Alibaba продала товарів на 1,5 мільярда доларів за 2 хвилини

Продажі на День холостяка в Китаї в інтернет-магазині TMall досягли 10 мільярдів юанів (близько 1,44 мільярда доларів) всього за дві хвилини і п'ять секунд після опівночі в неділю.

Про це повідомляє ВВС.

За перші 85 секунд розпродажу компанія заробила мільярд доларів, а до кінця першої години доходи компанії досягли майже 10 мільярдів.

В цілому покупці витратили в цей день 30,8 млрд доларів - на 27% більше, ніж роком раніше. У той же час це найнижчий річний приріст за всю історію розпродажів Дня холостяка.

Компанія Alibaba в 2009 році висунула ідею свята для людей, які не перебувають у шлюбі, як альтернативу Дню всіх закоханих 14 лютого.

Нагадаємо, засновник і голова Alibaba Джек Ма оголосив, що планує піти у відставку з посади виконавчого голови ради директорів компанії, зберігши за собою лише місце в її раді директорів.