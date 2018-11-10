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Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Субота, 10 листопада 2018, 10:00

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 27,89 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,64 гривні.

Нагадаємо, 9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні  27,85 - 27,88 гривні за долар.

НБУ на 9 листопада знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки встановивши його на рівні 27,92 гривні.

Економічна правда

НБУ гривня

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