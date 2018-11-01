Курс валют: Нацбанк ще більше зміцнив гривню

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 28,11 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,82 гривні.

Нагадаємо, 31 жовтня Національний банк встановив курс гривні до долара на рівні 28,16 гривні, до євро - 32,02 гривні.

31 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,14 - 28,17 гривні за долар.

Економічна правда