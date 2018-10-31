Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися
Середа, 31 жовтня 2018, 09:15
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 31 жовтня на рівні 28,16 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,02 гривні.
Нагадаємо, 30 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,16 - 28,18 гривні за долар.
На закритті міжбанку - на рівні 28,15 - 28,17 гривні за долар.
Економічна правда
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