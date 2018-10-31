Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися

Середа, 31 жовтня 2018, 09:15
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 31 жовтня на рівні 28,16 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,02 гривні.

Нагадаємо, 30 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні  28,16 - 28,18 гривні за долар.

На закритті міжбанку - на рівні 28,15 - 28,17 гривні за долар.

Економічна правда

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: гривня зміцнилася 30 жовтня 2018, 09:00
Курс валют: гривня зміцнила свої позиції 29 жовтня 2018, 09:00
Гривня стабілізується на відкритті міжбанку 26 жовтня 2018, 11:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті