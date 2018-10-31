Порошенко підписав закон "Маски-шоу стоп" — 2

Президент Петро Порошенко підписав так званий закон "Маски-шоу стоп" - 2", який спрощує притягнення до відповідальності за неправомірне переслідування бізнесу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Закон під умовною назвою "Маски-шоу стоп" - 2" спрощує притягнення до відповідальності слідчого, прокурора, правоохоронця, які прийняли незаконні рішення про відкриття кримінального провадження і які потім були скасовані судом", - заявив він.

"Простіше кажучи - за неправомірне переслідування бізнесу винні будуть нести персональну відповідальність, в тому числі і матеріальну", - сказав Порошенко, підписуючи закон.

Президент також закликав Верховну Раду прискорити розгляд законопроекту про бізнес-омбудсмена в другому читанні.

Як повідомляє "Дзеркало тижня", законом №8490 передбачено, що особа, права або законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, може звернутися до слідчого судді з клопотанням про закриття такої справи, якщо минули всі терміни, при яких можливо провести досудове розслідування з моменту внесення відомостей про злочин в ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру.

Згідно з документом, відповідне клопотання можна подавати, якщо існує нескасована постанова слідчого або прокурора про закриття кримінального провадження в разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення або відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Також підставами для подачі клопотання є вступ в силу закону, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою або щодо податкових зобов'язань особи, яка вчинила дії, передбачені статтею 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу.

Клопотання можна подати і в разі досягнення податкового компромісу.

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