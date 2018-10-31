В Україні зросли продажі квартир

У третьому кварталі 2018 року в Україні нотаріуси уклали на 10% більше угод з нерухомістю, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані щоквартального звіту Міністерства юстиції щодо кількості угод з нерухомим майном, передає Liga.net.

З липня по вересень державні нотаріуси оформили 14,2 тисячі договорів з нерухомістю, приватні - 166,99 тисячі.

Більшу частину угод становлять договори купівлі-продажу квартир.

Всього в липні-вересні було укладено 180,3 тисячі угод з нерухомістю, що на 10,01% більше, ніж в липні-вересні минулого року.

Нагадаємо, за підсумками третього кварталу 2018 року продажі житла на первинному ринку виросли майже на 25%.

Як повідомлялося, будівельні компанії підвищили ціни на квартири в новобудовах на 5% і планують підвищити ще на 10% до кінця року.