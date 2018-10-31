Всі розділи
Укр / Рус

В Україні зросли продажі квартир

Середа, 31 жовтня 2018, 19:40
 

У третьому кварталі 2018 року в Україні нотаріуси уклали на 10% більше угод з нерухомістю, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані щоквартального звіту Міністерства юстиції щодо кількості угод з нерухомим майном, передає Liga.net.

З липня по вересень державні нотаріуси оформили 14,2 тисячі договорів з нерухомістю, приватні - 166,99 тисячі.

Більшу частину угод становлять договори купівлі-продажу квартир.

Всього в липні-вересні було укладено 180,3 тисячі угод з нерухомістю, що на 10,01% більше, ніж в липні-вересні минулого року.

Нагадаємо, за підсумками третього кварталу 2018 року продажі житла на первинному ринку виросли майже на 25%.

Як повідомлялося, будівельні компанії підвищили ціни на квартири в новобудовах на 5% і планують підвищити ще на 10% до кінця року.

нерухомість будівництво житло

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Забудовник Алієв продає бізнес-центр "Парус" по частинах 16 жовтня 2018, 16:50
Менше 50% людей відчувають себе комфортно вдома — опитування 16 жовтня 2018, 09:55
Група Тігіпка купує півгектара у центрі Києва 12 жовтня 2018, 19:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті