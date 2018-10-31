Стали відомі ціни на нові iPad Pro, MacBook Air і Mac mini
Середа, 31 жовтня 2018, 10:35
Стали відомі терміни продажів і рекомендовані роздрібні ціни на нові iPad Pro, MacBook Air і Mac mini в Україні.
Про них повідомив інтернет-магазин "Цитрус", передає ITC.ua.
За даними ряду офіційних партнерів Apple в Україні, продажу новинок стартують вже в листопаді 2018 року.
Вартість цих пристроїв в Україні складе:
- Apple iPad Pro 11 - від 26 999 грн
- Apple iPad Pro 12,9 - від 33 999 грн
- Apple MacBook Air 13,3 "Retina" - від 39 999 грн
- Apple Mac Mini - від 28 999 грн
Нагадаємо, 30 жовтня Apple презентувала новий Macbook Air, iPad Pro і Mac Mini.
12 вересня компанія презентувала iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max та новий Apple Watch.
Детальніше про нові смартфони читайте у статті: Нові iPhone X: швидші за комп’ютери, розумніші за людей
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Економічна правда
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