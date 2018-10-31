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Стали відомі ціни на нові iPad Pro, MacBook Air і Mac mini

Середа, 31 жовтня 2018, 10:35
 

Стали відомі терміни продажів і рекомендовані роздрібні ціни на нові iPad Pro, MacBook Air і Mac mini в Україні.

Про них повідомив інтернет-магазин "Цитрус", передає ITC.ua.

За даними ряду офіційних партнерів Apple в Україні, продажу новинок стартують вже в листопаді 2018 року.

Вартість цих пристроїв в Україні складе:

  • Apple iPad Pro 11 - від 26 999 грн
  • Apple iPad Pro 12,9 - від 33 999 грн
  • Apple MacBook Air 13,3 "Retina" - від 39 999 грн
  • Apple Mac Mini - від 28 999 грн

Нагадаємо, 30 жовтня Apple презентувала новий Macbook Air, iPad Pro і Mac Mini.

12 вересня компанія презентувала iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max та новий Apple Watch.

Детальніше про нові смартфони читайте у статті: Нові iPhone X: швидші за комп’ютери, розумніші за людей

Читайте також: Дорожче, ніж у Швейцарії: в Україні почалися продажі нових iPhone

Економічна правда

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