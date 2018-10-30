Співвласник "Нової Пошти" застеріг, що "Укрпошта" може забрати посилки до 10 кг

Проект закону "Про поштовий зв’язок" встановлює монополію "Укрпошти" на послуги з пересилання відправлень вагою до 2 кг та посилок вагою до 10 кг.

Про це написав співвласник "Нової Пошти" В'ячеслав Климов у своїй колонці на "Економічній правді".

За його словами, у проекті закону "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв’язок" всі найбільш вигідні поштові послуги віднесли до універсальних, які може надавати тільки державний оператор.

Законопроект встановлює монополію "Укрпошти" на весь ринок електронної комерції та всі документи, якими обмінюються компанії. Монополія може поширитися на послуги з пересилання відправлень вагою до 2 кг та посилок вагою до 10 кг.

"Якщо іншим логістичним компаніям залишаться тільки посилки без оголошеної вартості вагою понад 10 кг, то вони не матимуть шансів витримати конкуренцію з національним монополістом", - пише Климов.

"Які наслідки чекатимуть споживачів? Найгірші - клієнти отримають послуги низької якості за високою ціною. У випадку, якщо буде кому ці послуги надавати", - стверджує він.

"Не можна допустити, щоб законопроект був прийнятий у поточній редакції! Бо це просто рейдерство – побачили розвинуту індустрію і вирішили забрати її під контроль", - резюмував співвласник "Нової пошти".

Читайте колонку повністю: Нова загроза ринку e-commerce, або кому дістануться посилки вагою до 10 кг

Нагадаємо, раніше ЄІБ знайшов розробників нової логістичної мережі для "Укрпошти".

Економічна правда