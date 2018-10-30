Перед приватизацією "Центренерго" скоротило чистий прибуток в 4 рази

Енергогенеруюча компанія ПАТ "Центренерго" в січні-вересні 2018 року скоротила чистий прибуток в 4,2 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, показник прибутковості за вказаний період знизився з 2,094 млрд грн до 489,5 млн грн.

Відповідно до фінансової звітності, оприлюдненої на сайті компанії, значне скорочення показника обумовлено падінням валової рентабельності до 5,9% з 31,4%.

Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції за звітний період збільшився на 39,4% - до 11,349 млрд грн, тоді як валовий прибуток скоротився в 3,7 рази - з 2,556 млрд грн до 674,158 млн грн.

У третьому кварталі цього року чистий прибуток "Центренерго" впав на 33% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 50,241 млн грн, чистий дохід збільшився на 60,3% - до 3,375 млрд грн, валовий прибуток зменшився на 32% - 39,623 млн грн.

Як повідомлялося, "Центренерго" за підсумками 2017 року збільшило чистий прибуток в 4,9 рази (на 1,5 млрд грн) у порівнянні з 2016 роком. Компанія в четвертому кварталі 2017 року зазнала суттєвих інших операційних витрат, в зв'язку з чим прибуток за підсумками року скоротився на 203,271 млн грн.

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільних і 5 - газомазутових) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт.

Державі належить 78,3% акцій товариства.

Як повідомлялося, ФДМ оголосив конкурс з приватизації "Центренерго", продаж акцій призначено на 13 грудня 2018 року.

Згідно з розпорядженням Кабміну, пакет складається з 289,2 млн акцій, що становить 78,2% статутного капіталу товариства номінальною вартістю 375,9 млн гривень, його початкова ціна становить 5,9 млрд гривень.

Фонд державного майна повинен припинити конкурс, якщо для участі буде подано заяви менш як двох учасників.