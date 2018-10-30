Експрес Київ-Бориспіль хочуть зробити цілодобовим

Потяги на маршруті Київ Пасажирський-Бориспіль курсуватимуть з інтервалом від 30 хвилин в години пік до 1,5 години в інший час.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.

"Плануємо на першому етапі, що в годину пік періодичність руху експреса становитиме 30-40 хвилин. У менш навантажене час - від 40 хвилин до 1,5 години", - сказав Кравцов.

За його словами, зараз обговорюється з аеропортом питання періодичності курсування експресу з першої години ночі до 5 години ранку.

"Є питання по кількості авіарейсів в аеропорт в нічний час. Наскільки я знаю їх небагато. Думаємо, чи є сенс в нічному експресі, або просто необхідно буде збільшити інтервали руху. Але в робочому порядку ми відпрацьовуємо цілодобовий режим роботи", - зазначив глава УЗ .

Він додав, що остаточний розклад руху експресу оголосять найближчим часом.

"Зараз узгоджуємо графік руху. Враховуємо, що після запуску цього експреса, ділянка шляху між Дарницею і Борисполем буде однією з найбільш поїздо-напружених в Україні. Там буде велика кількість пасажирського приміського руху, до яких додасться експрес", - зазначив Кравцов.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" показала фото нового дизельного поїзда, який буде курсувати маршрутом Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт. Загалом таких рейкових автобусів буде п’ять, чотири з них возитимуть пасажирів, один буде у резерві.

Попередня вартість проїзду - 80 гривень. Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.

Економічна правда