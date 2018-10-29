За 9 місяців 2018 року держбюджет зведено з профіцитом у 7 мільярдів

Профіцит державного бюджету України в січні-вересні 2018 року становив 7,329 мільярдів гривень.

Про це повідомила Державна казначейська служба України, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з її даними, профіцит загального фонду за цей період становив 11,384 млрд грн, тоді як бюджет спецфонду зведено з дефіцитом 4,054 млрд грн.

Як зазначає ДКСУ, запозичення за дев'ять місяців поточного року становили 141,176 млрд грн при запланованих 226,461 мрд грн, погашення - 152,657 млрд грн при плані 175,725 млрд грн.

Надходження від приватизації сягнули 77,345 млн грн при запланованих 21,3 млрд грн.

Згідно з даними ДКСУ, зведений бюджет України за дев'ять місяців 2018 року виконано з дефіцитом 14,513 млрд грн, зокрема за загальним фондом - із дефіцитом 45,051 млрд грн при запланованому профіциті в 10,483 млрд грн.

Місцеві бюджети за цей період було зведено з дефіцитом у 21,842 млрд грн, зокрема за загальним фондом дефіцит становив 36,435 млрд грн, зазначає Держказначейство.

Як повідомлялося, залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на початок жовтня 2018 року скоротилися до 21,388 млрд грн з 27,085 млрд грн на початок вересня.

Доходи держбюджету-2018 заплановано в розмірі 917,9 млрд грн, видатки - на рівні 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту - 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.

За підсумками восьми місяців 2018 року держбюджет було зведено з профіцитом 11,8 млрд грн.

Нагадаємо, держборг України у вересні скоротився.