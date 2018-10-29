У "Готово" перестали оформляти закордонні паспорти
Документ-сервіс "Готово" перестав оформляти закордонні паспорти, ID-картки та довідки про відсутність судимостей.
Про це повідомляється на сайті "Готово".
Найпопулярніші послуги більше не доступні у зв’язку з припиненням орендних відносин з ДП "Документ".
У той же час, на сайті ДП "Документ" повідомляється, що у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубно та Сарнах стала доступною послуга виїзного оформлення закордонного паспорта та ID-картки.
Документ-сервіс "Готово" є комунальним підприємством, що було створене для комфортного та швидкого доступу українців до адміністративних послуг.
Ініціатором створення проекту "Готово" був Лев Парцхаладзе, тодішній перший заступник голови Київської обласної адміністрації і нинішній заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Нагадаємо, державна аудиторська служба виявила фінансові порушення під час перевірки цільового використання коштів на будівництво офісу "Готово" на 3,536 мільйона гривень.
Економічна правда
powered by lun.ua