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Укр / Рус

У "Готово" перестали оформляти закордонні паспорти

Понеділок, 29 жовтня 2018, 16:51
 

Документ-сервіс "Готово" перестав оформляти закордонні паспорти, ID-картки та довідки про відсутність судимостей.

Про це повідомляється на сайті "Готово".

Найпопулярніші послуги більше не доступні у зв’язку з припиненням орендних відносин з ДП "Документ".

У той же час, на сайті ДП "Документ" повідомляється, що у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубно та Сарнах стала доступною послуга виїзного оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Документ-сервіс "Готово" є комунальним підприємством, що було створене для комфортного та швидкого доступу українців до адміністративних послуг.

Ініціатором створення проекту "Готово" був Лев Парцхаладзе, тодішній перший заступник голови Київської обласної адміністрації і нинішній заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, державна аудиторська служба виявила фінансові порушення під час перевірки цільового використання коштів на будівництво офісу "Готово" на 3,536 мільйона гривень.

Економічна правда


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Економічна правда
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