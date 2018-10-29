Аудит будівництва "Готово" виявив порушень на 3,5 мільйона

Державна аудиторська служба виявила фінансові порушення під час перевірки цільового використання коштів на будівництво офісу "Готово" на 3,536 мільйона гривень.

Про це "Економічній правді" повідомили в Держаудитслужбі.

Зокрема, компанія "ТММ-Вікна" завищила вартість робіт з оздоблення фасаду та цоколю будівлі на 118, 75 тис. грн.

Компанія "Сіті-Строй Груп" завищила обсяги та вартість електромонтажних робіт на 21,18 тис. грн.

Будівельна компанія "Каупер" завищила обсяги виконання робіт з облаштування підвісних стель на 41,37 тис. грн, "БК "Акме Буд" - на 18 тис. грн.

"Ревізією встановлено інші порушення фінансової дисципліни (завищення в обліку вартості активів, завищення в обліку кредиторської заборгованості) на загальну суму 3,329 млн грн", - повідомили в Держаудитслужбі.

Нагадаємо, що ініціатором створення проекту "Готово" був Лев Парцхаладзе, тодішній перший заступник голови Київської обласної адміністрації і нинішній заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

На запуск роботи офісу, крім спонсорських коштів, київський обласний бюджет витратив близько 22 млн грн.

Документ-сервіс "Готово" є комунальним підприємством, що було створене для комфортного та швидкого доступу українців до адміністративних послуг.

На сайті установи зазначено, що вона надає більше 130 видів державних послуг в одній будівлі.

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Оксана Пирожок, ЕП