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Експерти назвали Топ-10 найбільших світових фінтех-компаній

Понеділок, 29 жовтня 2018, 14:39
 

Фінтех-компанії, що надають послуги від цифрових платежів і кредитування до технологій страхування та нео-банківських послуг, залучають інвестиції рекордними темпами.

Про це йдеться у щорічному звіті "2018 Fintech100" від інвестиційної фірми H2 Ventures та KPMG Fintech.

У Топ-10 компаній увійшли:

  1. Ant Financial (Китай)
  2. JD Finance (Китай)
  3. Grab (Сінгапур)
  4. Baidu (Du Xiaoman Financial) (Китай)
  5. Sofi (США)
  6. Oscar Health (США)
  7. Nubank (Бразилія)
  8. Robinhood (США)
  9. Atom Bank (Великобританія)
  10. Lufax (Китай)

У списку 100 компаній переважає США, розмістивши 18 компаній, у тому числі три з них ввійшли у десятку кращих. Далі йде Великобританія, яка представила 12 компаній, та Китай з 11 компаніями. Австралія та Сінгапур представили 7 та 6 компаній у сфері фінансових технологій відповідно.

При цьому китайські компанії домінують у верхній частині списку.

Всього у звіті представлено 34 фінансових компанії (що займаються здійсненням платежів), за ними слідують 22 кредитних компанії, 14 компаній з управління активами та 12 компаній, що працюють у сфері технологій страхування. "Мульти"-фінтех компанії, що пропонують широкий спектр фінансових технологій для клієнтів, домінують у верхній частині списку.

"Компанії, що перебувають у списку 2018 року, залучили понад 52 млрд. доларів венчурного капіталу, подвоївши загальну суму в порівнянні з минулим роком, і більше ніж 27 мільярдів доларів капіталу протягом останніх 12 місяців, що складає зростання на 366% протягом минулого року", - повідомив партнер-засновник H2 Ventures Бен Хіп.

"З огляду на великі обсяги фінансування, 26 компаній у Fintech100 за останні дванадцять місяців залучили 100 мільйонів доларів кожна. Перші чотири компанії у рейтингу Leading 50 залучили понад 1 млрд. доларів лише за останні 12 місяців", - зазначив Хіп.

Нагадаємо, за перші шість місяців поточного року загальний обсяг інвестицій в фінтех-компанії у всьому світі досяг 57,9 мільярда доларів.

Вже близько 60% платежів у світі проводяться в онлайні.

Тим часом Кремнієва долина перестає бути першим техно-хабом у світі.

Економічна правда

фінанси технології

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