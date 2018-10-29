Експерти назвали Топ-10 найбільших світових фінтех-компаній

Фінтех-компанії, що надають послуги від цифрових платежів і кредитування до технологій страхування та нео-банківських послуг, залучають інвестиції рекордними темпами.

Про це йдеться у щорічному звіті "2018 Fintech100" від інвестиційної фірми H2 Ventures та KPMG Fintech.

У Топ-10 компаній увійшли:

Ant Financial (Китай) JD Finance (Китай) Grab (Сінгапур) Baidu (Du Xiaoman Financial) (Китай) Sofi (США) Oscar Health (США) Nubank (Бразилія) Robinhood (США) Atom Bank (Великобританія) Lufax (Китай)

У списку 100 компаній переважає США, розмістивши 18 компаній, у тому числі три з них ввійшли у десятку кращих. Далі йде Великобританія, яка представила 12 компаній, та Китай з 11 компаніями. Австралія та Сінгапур представили 7 та 6 компаній у сфері фінансових технологій відповідно.

При цьому китайські компанії домінують у верхній частині списку.

Всього у звіті представлено 34 фінансових компанії (що займаються здійсненням платежів), за ними слідують 22 кредитних компанії, 14 компаній з управління активами та 12 компаній, що працюють у сфері технологій страхування. "Мульти"-фінтех компанії, що пропонують широкий спектр фінансових технологій для клієнтів, домінують у верхній частині списку.

"Компанії, що перебувають у списку 2018 року, залучили понад 52 млрд. доларів венчурного капіталу, подвоївши загальну суму в порівнянні з минулим роком, і більше ніж 27 мільярдів доларів капіталу протягом останніх 12 місяців, що складає зростання на 366% протягом минулого року", - повідомив партнер-засновник H2 Ventures Бен Хіп.

"З огляду на великі обсяги фінансування, 26 компаній у Fintech100 за останні дванадцять місяців залучили 100 мільйонів доларів кожна. Перші чотири компанії у рейтингу Leading 50 залучили понад 1 млрд. доларів лише за останні 12 місяців", - зазначив Хіп.

Нагадаємо, за перші шість місяців поточного року загальний обсяг інвестицій в фінтех-компанії у всьому світі досяг 57,9 мільярда доларів.

Вже близько 60% платежів у світі проводяться в онлайні.

Тим часом Кремнієва долина перестає бути першим техно-хабом у світі.

Економічна правда