Гендиректор WOG Корецький звільнився з компанії

Cергій Корецький звільнився з посади генерального директора мережі автозаправних комплексів WOG.

Про це "Економічній правді" стало відомо від поінформованих джерел.

Замість нього виконувачем обов'язків гендиректора призначено Михайла Романіва, який до цього працював комерційним директором компанії.

ЕП звернулася за коментарем до Корецького та прес-секретаря WOG. Відповідь у компанії ще не надали.

З 1997 року Корецький пройшов професійний шлях від працівника аналітичного відділу до головного управляючого та молодшого партнера WOG.

У 2002 році його було призначено директором провідної на той час компанії групи "Континіум" — "Західна Нафтова Група". З 2007 року Корецький обіймав посаду гендиректора управляючої компанії групи.

З 2013 року він став СЕО та молодшим партнером WOG.

Більш детально про те, що зараз відбувається у компанії, читайте у матеріалі ЕП у вівторок.

Економічна правда