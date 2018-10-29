Гонтарева допомагає Тунісу пережити економічну кризу

Екс-голова НБУ Валерія Гонтарєва з 1 жовтня стала співробітником Institute of Global Affairs, який входить до складу Лондонської школи економіки.

Про це вона розповіла під час виступу на конференції OTPTalks в Києві, передає Liga.net.

В якості співробітника Інституту Гонтарева консультуватиме центробанки різних країн світу по темі монетарної політики.

Наразі вона працює з владою Тунісу, який переживає економічну кризу.

"Сьогодні я їду в Албанію, де буду виступати [від Інституту] на конференції з монетарної політики. Туніс - це поки мій перший проект", - розповіла Гонтарева.

Свою посаду вона описала як "fellow" - науковий співробітник.

Також вона анонсувала презентацію свого стартапу Medikit, яка повинна відбутися 19 листопада. Крім цього Гонтарева готує проект в сфері освіти. Деталей останнього вона не повідомила.

Як відомо, Валерія Гонтарева 10 квітня 2017 року заявила, що з 10 травня 2017 року йде у відставку з посади голови Нацбанку.

Але її прохання не задовольнили – і вона вирішила піти у тривалу відпустку.

Виконуючим обов'язки глави НБУ був призначений її перший заступник Яків Смолій.

Гонтарева – дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.