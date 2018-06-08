Минулого місяця ціни в Україні не зростали — Держстат

Споживчі ціни у травні 2018 року порівняно з попереднім місяцем не змінилися.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Водночас, як наголошується у повідомленні статистичного відомства, з початку року ціни зросли на 4,4%.

За даними Держстату, базова інфляція у травні поточного року порівняно з попереднім місяцем становила 0,2%, з початку року – 3,5%.

Як наголошується, на споживчому ринку в травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,7%.

Найбільше (на 9,5% та 7,3%) подешевшали яйця та гречані крупи. На 2,9–0,5% знизилися ціни на овочі, молоко та молочні продукти, цукор, сало, фрукти, рис, соняшникову олію. Водночас на 0,8–0,5% подорожчали риба та продукти з риби, макаронні вироби, хліб, безалкогольні напої.

"Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,4%, алкогольні напої – на 1%", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на водопостачання на 2,2%, каналізацію – на 1,8%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,2%.

"Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,6% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 0,8% і транспортних послуг на 0,7%", - повідомляє Держстат.

Нагадаємо, інфляція на споживчому ринку в квітні сповільнилась до 0,8% після зростання на 1,1% в березні, 0,9% в лютому і 1,5% в січні 2018 року.

Економічна правда