Новопризначена в.о. міністра фінансів розповіла про пріоритети в роботі

Новопризначена в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова назвала три ключові пріоритети в роботі міністерства.

Про це вона сказала в ефірі одного з телеканалів.

Першим і головним пріоритетом в.о. міністра фінансів назвала бюджетну ефективність.

"Я планую повернутись до повноцінного запровадження середньострокового бюджетування (на три роки - ЕП) і сподіваюсь, що ми знайдемо підтримку в парламенті. Звичайно, це і виконання бюджету 18-року, і робота над бюджетом 19-року", - зазначила вона.

Другий пріоритет, за словами Маркарової, - це макроекономічна стабільність і зниження фіскальних ризиків.

"Це поступове зменшення нашого дефіциту - коли ми витрачаємо рівно стільки, скільки заробляємо. А також поглиблення співпраці з усіма нашими міжнародними партнерами – МВФ, Світовим банкок", - заявила Маркарова.

Ще одним пріоритетом новопризначена глава назвала підтримку економічного зростання.

"Ситуація в економіці і фінансах не погана, ситуація під контролем", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, 7 червня подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади підтримали 254 народні депутати.

Виконуючою обов'язки міністра фінансів назначили першу заступницю Данилюка Оксану Маркарову.

Економічна правда