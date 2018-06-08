Гройсман про премії "Нафтогазу": Це перегиб

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до наглядової ради НАК "Нафтогаз" з проханням переглянути рішення про нарахування високої премії правлінню компанії.

Про це він заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Я направив офіційний лист в незалежний наглядову раду, щоб вони переглянули своє рішення і проінформували Кабінет міністрів", - сказав прем'єр-міністр.

"Моя позиція тут абсолютно чітка: це - перегиб", - додав він.

При цьому прем'єр підкреслив, що дане рішення не відноситься до сфери компетенції уряду.

"НАК - компанія, яка керується незалежною наглядовою радою. Це компетенція не уряду, а незалежних рад", - сказав Гройсман.

Як повідомлялося, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - 4,56 млрд доларів).

Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.

Економічна правда