МВФ відреагував на відставку Данилюка

Фото Миколи Білокопитова

В умовах відставки міністра фінансів Олександра Данилюка МВФ наголосив на важливості для України зберегти провідну роль Міністерства фінансів у формуванні фіскальної політики.

Про це заявив директор прес-офісу Фонду Джеррі Райс, повідомляє "Укрінформ".

"Ми не коментуємо кадрових питань відносно окремих персоналій, але ми висловлювали занепокоєння щодо можливих змін інституційної ролі Міністерства фінансів (України – ред.)", - зауважив офіційний представник Фонду.

Водночас, він підкреслив: "На наш погляд, Міністерство фінансів повинно зберігати свою провідну й вирішальну роль у (формуванні – ред.) фіскальної політики".

Райс також нагадав, що Олександр Данилюк як міністр фінансів України брав безпосередню участь у переговорах з Міжнародним валютним фондом та був "твердим прихильником реформ".

Як повідомлялося, 7 червня подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади підтримали 254 народні депутати.

Виконуючою обов'язки міністра фінансів стане перша заступниця Данилюка Оксана Маркарова.

Раніше повідомлялося, що 23 травня Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Інтерв'ю з Данилюком читайте на Економічній правді: Олександр Данилюк: Зараз на мені випробовують те, що буде під час виборчої кампанії з будь-ким