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Аеропорт Київ встановив рекорд за пасажиропотоком за один день

Четвер, 7 червня 2018, 13:25
 

Міжнародний аеропорт Київ імені Ігоря Сікорського (Жуляни) встановив рекорд за пасажиропотоком за один день - 11 тисяч осіб.

Про це повідомляє ЦТС.

Стільки пасажирів повітряна гавань обслужила в день фіналу Ліги чемпіонів 26 травня.

В цілому, як повідомляють в Жулянах, з 25 по 26 травня аеропорт обслужив 412 рейсів бізнес-авіації, 148 регулярних і 56 чартерних рейсів. В цілому протягом трьох днів обслужено 29 тисяч пасажирів.

Також аеропорт Київ приймав літак Boeing 737-406 з футболістами клубу Liverpool. Лайнер з гравцями Real Madrid приймав аеропорт Бориспіль.

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Економічна правда

Київ Жуляни авіа
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