Цифри не брешуть. Як Київ впорався з фіналом Ліги чемпіонів

26 травня Київ вперше у своїй історії приймав фінал Ліги чемпіонів УЄФА. До події такого масштабу міська влада почала готуватися заздалегідь. На початку травня у президентській адміністрації запевнили, що місто на 100% готове до футбольного свята.

Вже через день після закінчення матчу можна було констатувати: в цілому подія була проведена на достатньо високому рівні. Хоча, звичайно, не обійшлося без певних скандалів та проблем, які передували фіналу.

За головною футбольною ареною країни по телебаченню стежили понад 350 млн глядачів, велика кількість фанів прибула безпосередньо на стадіон. Перемогу здобув мадридський "Реал", побивши тим самим величезну кількість спортивних рекордів.

Втім, не мало рекордів було зафіксовано у день проведення фіналу й поза футбольним полем. Адже під час таких свят без належної уваги залишається робота тисяч осіб, які безпосередньо займаються організацію події, що є, м’яко кажучи, нелегким завданням.

Серед них — працівники комунальних служб, стадіонів, аеропортів, транспортних компаній, готелів, ресторанів, правоохоронці тощо.

Отже поки вболівальники чекають наступних матчів і нових перемог своїх команд, ЕП публікує "фінальні" цифри та розповідає про роботу людей, які весь цей час знаходилися по іншу сторону футбольного свята.