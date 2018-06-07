Pegasus Airlines відкриває ще один рейс з України

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines відкриває прямі регулярні рейси з аеропорту "Київ" в турецький Ізмір.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень, з Києва по понеділках, вівторках, четвергах і суботах з вильотом о 2:55, а з Ізміра - по понеділках, середах, п'ятницях і неділях з вильотом о 23:50 за місцевим часом.

Вартість перельоту Київ-Ізмір від 57,99 долара, Київ-Ізмір-Київ від 114,98 долара з урахуванням всіх податків і зборів.

У вартість перельоту включені провезення 20 кг багажу і 8 кг ручної поклажі.

З аеропорту Ізміра доступні стикування на рейси Pegasus Airlines як усередині Туреччини, так і на міжнародних напрямках.

Раніше повідомлялося, що Pegasus Airlines розглядає можливість відкриття дочірнього підприємства в Україні.

Економічна правда