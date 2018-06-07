Вовка не буде у штаті НКРЕ - глава комісії
Четвер, 7 червня 2018, 09:29
powered by lun.ua
Екс-глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк не займатиме місце радника в штаті нацрегулятора.
Про це журналістам повідомила нова глава НКРЕ Оксана Кривенко, повідомляє "Укрінформ".
"Посада радника в штаті не передбачена", - сказала Кривенко.
Вона також заявила, що в даний момент не спілкується з Вовком, їх стосунки раніше складалися на рівні керівник-підлеглий.
Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ пророкували Вовку посаду радника глави НКРЕ.
Нагадаємо, 6 червня на закритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, головою НКРЕКП було обрано Оксану Кривенко.