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Вовка не буде у штаті НКРЕ - глава комісії

Четвер, 7 червня 2018, 09:29

Екс-глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк не займатиме місце радника в штаті нацрегулятора.

Про це журналістам повідомила нова глава НКРЕ Оксана Кривенко, повідомляє "Укрінформ".

"Посада радника в штаті не передбачена", - сказала Кривенко.

Вона також заявила, що в даний момент не спілкується з Вовком, їх стосунки раніше складалися на рівні керівник-підлеглий.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ пророкували Вовку посаду радника глави НКРЕ.

Нагадаємо, 6 червня на закритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, головою НКРЕКП було обрано Оксану Кривенко.

НКРЕ
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