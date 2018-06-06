Нова глава НКРЕ поки не планує підвищувати ціни на електроенергію

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, найближчим часом не розглядатиме питання підвищення ціни на електроенергію для населення.

Про це заявила глава регулятора Оксана Кривенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У короткостроковій перспективі таке питання некритичне. Було б неправильно його розглядати, не розібравшись досконально", - сказала вона.

Керівник додала, що новому складу регулятора знадобиться деякий час на вивчення обстановки, перш ніж він зможе вирішувати складні і дискусійні питання.

Нагадаємо, 6 червня на закритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, головою НКРЕКП обрано Оксану Кривенко.

Економічна правда