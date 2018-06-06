Кіпрський суд "розморозив" активи СКМ Ахметова

Окружний суд Нікосії виніс рішення на користь фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" в суперечці з компанією Raga Establishment щодо статусу "Укртелекому", скасувавши розпорядження кіпрського суду про "заморожування" деяких активів групи СКМ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Директор з міжнародних відносин та зв'язків з інвесторами CКM Джок Мендоза-Вілсон уточнив, що мова йде про зняття всіх обмежень на розпорядження активами групи СКМ, які були накладені грудневою забороною суду.

"У своєму рішенні суд зазначив, що в грудні 2017 року компанія Raga неправомірно домоглася судової заборони, для якої були відсутні реальні підстави", - підкреслив Мендоза-Вілсон.

Раніше Окружний суд міста Нікосії (Кіпр) заморозив активи українського олігарха Ріната Ахметова на 820 млн доларів за позовом кіпрської компанії Raga Establishment, власником якої є колишній український банкір Денис Горбуненко.

На початку 2017 року Raga Establishment Ltd (колишня назва - Epic Telecom Invest Ltd), викупила у фонду EPIC Укртелеком, а потім перепродала його у 2013 році Ахметову за 860 млн доларів.

Переговори між Raga і СКМ почалися ще в серпні 2012 року. Тобто через трохи більше року після приватизації.

Згідно з доводами відповідача, переговори почалися на вимогу екс-президента України Віктора Януковича. Нібито він попросив Ахметова купити частку в Укртелекомі.

За версією відповідача, в ході початкових переговорів щодо потенційної купівлі Укртелекому вважалося, що Хорошковський був міноритарним акціонером телеком-оператора з часткою, яка приблизно дорівнює 25%.

А Сергій Арбузов, який виступав довіреною особою президента-втікача в переговорах, нібито проінформував, що контрольний пакет у Дмитра Фірташа.

Згідно з доводами СКМ, Хорошковський пізніше продав свої акції власнику групи DF. І той став 100-процентним власником пакета акцій в операторі. Саме 100% акцій, а не 25% цікавили СКМ.

Але Raga зі свого боку заявляє, що Горбуненко купив компанію у її колишнього власника - Хорошковського. А Фірташ, за версією Raga, ніколи не був власником EPIC, він був кредитором цієї фірми. І тепер, відповідно, хоче повернути вкладені гроші.

Компанія заявляє, що в 2013 році продала "Укртелеком" Ахметову за 860 млн доларів, але отримала з цієї суми лише 100 млн доларів.

Лондонський арбітраж підтримав вимоги Raga, відхиливши при цьому зустрічні претензії компанії Ахметова про розірвання договору про покупку "Укртелекому".

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