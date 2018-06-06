В Україні анулюють реєстрацію 3 тисяч офіційних автівок

Сертифікати 2,8 тисячі одиниць Volkswagen Golf Sportwagen анулюють і їздити на такій машині буде не можна до повторної реєстрації.

Про це повідомляє AUTO-Consulting.

Повідомляється, що це машини, які після "дизельгейту" в США концерн не міг би продати на ринках розвинених країн. Ці моделі активно продавали в Україні за акційними цінами.

У прес-службі Головного сервісного центру МВС у відповідь на запит видання відповіли, що в сертифікатах відповідності на ці автомобілі були виявлені неточності, через які вони є недійсними.

Притому, недійсні сертифікати на всі 2,8 тис. Volkswagen Golf Sportwagen.

У прес-службі "Порше Україна", яка займалася постачанням, сертифікацією і продажем цих автомобілів, повідомили, що з їх боку могли бути порушені процедури в процесі оформлення сертифіката на машини.

Але підкреслюють, що невідповідності не стосуються норми викидів.

Начальник Головного Сервісного Центру МВС Владислав Криклій повідомив, що на підставі цих фактів відбудеться анулювання реєстрації всієї партії автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen. Відбудеться це вже найближчим часом.

Після цього буде можлива їх повторна реєстрація в Територіальних сервісних центрах МВС, але вже при наявності повного пакету документів і дійсного сертифіката відповідності.

Анулювання реєстрації буде вироблено в базі даних, а це означає, що експлуатація такого авто заборонена за законом. Наявність на машині державних номерних знаків від цього не рятує.

"Це найгучніший скандал на автомобільному ринку України за всю його історію. І наймасштабніший. Випадки анулювання реєстрації бували і раніше, але вони, як правило, були поодинокими. І ще жодного разу не стосувалися покупців нових автомобілів в офіційних автосалонах", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що "Порше Україна" визнала наявність проблем у процедурі сертифікації цілої партії автомобілів Golf Sportwagen (Variant) мексиканського виробництва.