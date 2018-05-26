У дешевої партії автівок виявили проблеми з сертифікацією в Україні

Компанія-імпортер автомобілів Volkswagen - "Порше Україна" - визнала наявність проблем у процедурі сертифікації цілої партії автомобілів Golf Sportwagen (Variant) мексиканського виробництва.

Про це повідомляє Аutoconsulting.

Повідомляється, що мова йде про вже продані 2800 автомобілі, реалізовані на українському ринку з вересня 2017 року.

"У нас є підстави вважати, що були виявлені невідповідності в процесі отримання сертифікату для автомобілів моделі Golf Sportwagen (Variant) в кількості 2800 одиниць в Україні. Це автомобілі мексиканського виробництва, які були імпортовані компанією " Порше Україна, починаючи з вересня 2017 року", йдеться у прес-релізі "Порше Україна".

"На даний момент, ми інтенсивно працюємо над з'ясуванням фактів, а також над пошуком сприятливого для клієнтів рішення", - додали в компанії.

Як повідомляє видання, в 2017 році поява на українському ринку VW Golf Sportwagon з 2-літровим дизельним двигуном і в багатій комплектації за 18 тис доларів, коли цінник на інші версії VW Golf вже впритул наближався до 40 тис дол, було неординарним явищем.

Виявилося, що це так звана "дизельгейтна" партія мексиканського виробництва. Після "дизельного скандалу" автомобілі виявилися нереалізованими і незабаром вони з'явилися в Україні.

Той факт, що це були автомобілі не європейського стандарту і мали відмінності в деяких елементах - не завадили їх сертифікації та реалізації. З першого ж місяця продажів "дешевих" VW Golf з Мексики, позиції німецького бренду в Україні злетіли відразу на кілька пунктів. Були місяці, коли VW навіть став №1 в Україні з продажів, випередивши всіх конкурентів, за рахунок одної-двох моделей.