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Офіційний курс гривні знижується другий день поспіль

Середа, 6 червня 2018, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 5 червня на рівні 26,15 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,53 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,2200 гривні.

Нагадаємо, 5 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,15-26,16 гривні за долар.

Економічна правда

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