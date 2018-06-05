Гривня на міжбанку стабільна

Міністр Данилюк: На мені випробовують те, що буде під час виборчої кампанії Хто хоче відставки міністра фінансів Олександра Данилюка? Що буде з бюджетом країни без траншів МВФ? Як наближений до президента Ігор Кононенко тиснув на міністра? Про це — в інтерв'ю УП/ЕП з Олександром Данилюком.

Приховувати вік стане простіше. Чому світ говорить про GDPR і що про це треба знати Компанії по всьому світу оновлюють свої системи захисту та обробки персональних даних через новий регламент ЄС. Що це змінить в житті європейців і як зачепить Україну.