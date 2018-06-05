Гривня на міжбанку стабільна
Вівторок, 5 червня 2018, 17:20
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5 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,15-26,16 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,15-26,16 гривні;
Євро - 30,50-30,52 гривні;
Російський рубль - 0,4192-0,4197 гривні.
Нагадаємо, 5 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,14-26,16 гривні за долар.
Економічна правда