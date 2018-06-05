В Україні зросли продажі нових легкових авто

В Україні в травні 2018 року продажі легкових автомобілів зросли на 4% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 6,8 тисяч.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільш продаваною маркою в травні стала Toyota з показником в 850 реалізованих і зареєстрованих автомобілів.

На другому місці - Renault з результатом в 751 авто.

Третє місце українці віддали Hyundai, придбавши 504 автомобіля цього виробника.

На 4-й позиції розмістився Volkswagen, з результатом в 411 проданих автомобілів.

Замикає ТОП-5 рейтингу первинних реєстрацій нових легкових авто в травні Skoda - 384 машини.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань податкової та митної політики розглядає можливість зміни ставок для розмитнення автомобілів.