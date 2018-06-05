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"Газпром" відреагував на арешт активів у Нідерландах

Вівторок, 5 червня 2018, 16:20
 

Російський газовий монополіст відмовився коментувати інформацію про арешт голландських активів.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Газпром" зможе представити докладні коментарі з цього питання тільки після ретельного вивчення документів, якщо вони офіційно надійдуть на нашу адресу. На сьогоднішній день ніякі офіційні повідомлення в рамках цієї процедури в "Газпром" ні від кого не надходили. "Газпром" буде захищати свої права відповідно до чинного законодавства", - відзначили в компанії.

Відзначається, що коментар "Газпрому" на повідомлення "Нафтогазу України" про арешт активів у Нідерландах практично слово в слово повторює коментар з приводу арешту активів в Швейцарії.

Нагадаємо, Голландський суд задовольнив клопотання щодо арешту часток ПАТ "Газпром" в його голландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній.

Економічна правда

Газпром
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