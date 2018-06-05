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Статки Ахметова збільшились на чверть — Bloomberg

Вівторок, 5 червня 2018, 14:45
 

Український бізнесмен Рінат Ахметов посів 282 місце в світовому рейтингу мільярдерів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Його капітал становить 6,01 млрд доларів. За даними рейтингу, за останній рік капітал Ахметова виріс на 1,3 млрд доларів.

Інших українців в рейтингу немає.

Найбагатшою людиною планети визнаний Джефф Безос. Його капітал оцінили в 138 млрд доларів.

У першій п'ятірці: Білл Гейтс (93,8 млрд доларів), Уоррен Баффет (82,5 млрд доларів), Марк Цукерберг (78,7 млрд доларів) і Бернард Арно (77,7 млрд доларів).

Раніше повідомлялося, що Ахметов посідав 393 місце в рейтингу Bloomberg топ-500 найбагатших людей світу.

За підрахунками Bloomberg, Україна може проіснувати 36 днів на гроші Ахметова.

Ахметов Bloomberg
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