Статки Ахметова збільшились на чверть — Bloomberg
Вівторок, 5 червня 2018, 14:45
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Український бізнесмен Рінат Ахметов посів 282 місце в світовому рейтингу мільярдерів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Його капітал становить 6,01 млрд доларів. За даними рейтингу, за останній рік капітал Ахметова виріс на 1,3 млрд доларів.
Інших українців в рейтингу немає.
Найбагатшою людиною планети визнаний Джефф Безос. Його капітал оцінили в 138 млрд доларів.
У першій п'ятірці: Білл Гейтс (93,8 млрд доларів), Уоррен Баффет (82,5 млрд доларів), Марк Цукерберг (78,7 млрд доларів) і Бернард Арно (77,7 млрд доларів).
Раніше повідомлялося, що Ахметов посідав 393 місце в рейтингу Bloomberg топ-500 найбагатших людей світу.
За підрахунками Bloomberg, Україна може проіснувати 36 днів на гроші Ахметова.