"Ашан" закрив супермаркет в "Магелані" через штурм

Компанія "Ашан Рітейл Україна" у зв'язку з нестабільною ситуацією в торговому центрі "Магелан" в Києві прийняла рішення закрити супермаркет до 10 червня включно.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі "Ашан Рітейл Україна"

"Супермаркет не працює, і не буде працювати до неділі 10 червня включно. В останні дні ситуація дійсно була дуже нестабільною. Незважаючи на те, що закриття несе нам економічні втрати, нами було прийнято рішення закрити магазин до повної стабілізації ситуації. У нашому пріоритеті - безпека клієнтів і співробітників", - заявили в "Ашані".

При цьому в компанії додали, що виходячи з актуальної ситуації, ближче до 10 червня буде прийматися рішення про відкриття, або ж продовження терміну закриття торгової точки.

Нагадаємо, адвокат ТЦ Дмитро Лошаков повідомив 2 червня, що 1 червня близько 21:00 у Києві на проспекті Академіка Глушкова, 13-в невідомі люди в балаклавах з предметами, схожими на зброю, намагалися увірватися в ТРЦ "Магеллан".

Як стало відомо від співробітників поліції, "тітушек" найняли представники "Сбербанку Росії", який у незаконний спосіб оформив право володіння на частину торгових приміщень в ТРЦ Магелан.