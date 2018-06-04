Дорога нафта: НБУ попередив про зростання цін на товари

Зростання світових цін на нафту створюватиме додатковий інфляційний тиск в Україні в короткостроковій перспективі, однак у подальшому цей вплив буде нейтралізовано за рахунок зростання цін на товари українського експорту.

Про це йдеться у витягу з протоколу засідання Комітету НБУ щодо монетарної політики.

Зазначається, що підвищення цін на нафту на світових ринках досить швидко позначається на цінах в Україні у зв'язку зі значною часткою вартості пально-мастильних матеріалів у собівартості готової продукції.

"Це створюватиме додатковий інфляційний тиск і позначиться на показниках інфляції в короткостроковій перспективі. У той же час, члени комітету очікують, що вплив підвищення світових цін на нафту на цінову динаміку в Україні буде нейтралізовано в тривалішій перспективі", - йдеться в документі.

Регулятор пояснив, що зростання цін на нафту визначатиме поступове підвищення цін і на інші товари на світових ринках, у тому числі українського експорту.

"Збільшення валютних надходжень позначиться на обмінному курсі гривні і, відповідно, послабить інфляційний тиск", - наголошується в документі.

Крім того, як зазначив НБУ, сприятливі погодні умови навесні цього року, які дають надію на хороший урожай зернових культур і ранніх овочів-фруктів, сприятиме стрімкому сповільненню зростання цін на продукти харчування.

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Економічна правда