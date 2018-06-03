Україна і Катар домовляються про постачання скрапленого газу

Україна і Катар проводять переговори щодо поставок катарського скрапленого газу.

Про це наголосив президент Петро Порошенко в інтерв‘ю катарському телебаченню Al Jazeera від 31 травня, повідомили "Укрінформу" в прес-службі глави держави.

Президент наголосив: "Ми зараз проводимо переговори з керівництвом Катару щодо поставок катарського природного скрапленого газу. І я хочу привітати вас і сказати, що Катар може стати експортером газу до України".

Президент заявив, що газ може поставлятися через існуючий регазифікаційний термінал у Польщі.

За словами Порошенка, є домовленість із катарськими партнерами запросити до співпраці "наших друзів із Туреччини".

"Ми отримали їх запевнення у можливості реалізації проекту щодо поставок катарського газу напряму через Туреччину, а не тільки через Польщу. Ми будемо дуже раді відкрити наші двері для катарських компаній, щоб вони прийшли на український енергетичний ринок", - підкреслив президент.

Глава держави також повідомив, що Україна експортує щороку до країн арабського світу товарів на суму 8 млрд доларів.

Нагадаємо, переговори щодо можливого постачання катарського скрапленого газу в Україну відбулися у березні поточного року.